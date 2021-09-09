Марат Ахметжанов возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов избран председателем Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Прошло VI заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ (далее – Совет, прим.ред.).

Совет координирует совместные действия и мониторинг исполнения обязательств в сфере противодействия коррупции, принятых государствами участниками.

В ходе мероприятия председатель Агентства по противодействию коррупции М. Ахметжанов избран председателем Совета.

На заседании Совета приняли участие генеральные прокуроры и руководители специализированных органов государств – участников СНГ в сфере противодействия коррупции.

В своем выступлении М. Ахметжанов подчеркнул, что Казахстан следует целенаправленному курсу на искоренение коррупции во всех ее формах и открыт к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Он также ознакомил коллег с проводимыми в стране реформами, сделав особый акцент на модернизации уголовного процесса, новеллах антикоррупционного законодательства и инициативах, озвученных в Послании Главы государства.