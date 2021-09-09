Марат Ахметжанов возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов избран председателем Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.
Прошло VI заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ (далее – Совет, прим.ред.).
Совет координирует совместные действия и мониторинг исполнения обязательств в сфере противодействия коррупции, принятых государствами участниками.
В ходе мероприятия председатель Агентства по противодействию коррупции М. Ахметжанов избран председателем Совета.
На заседании Совета приняли участие генеральные прокуроры и руководители специализированных органов государств – участников СНГ в сфере противодействия коррупции.
В своем выступлении М. Ахметжанов подчеркнул, что Казахстан следует целенаправленному курсу на искоренение коррупции во всех ее формах и открыт к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
Он также ознакомил коллег с проводимыми в стране реформами, сделав особый акцент на модернизации уголовного процесса, новеллах антикоррупционного законодательства и инициативах, озвученных в Послании Главы государства.