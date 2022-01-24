«Марафон добрых дел»: более 24 тысячам жителей ВКО помогли волонтеры

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 2021 год был ознаменован 30-летием Независимости Республики Казахстан. Юбилей нашего суверенитета отмечен реальными делами и достижениями. Восточный Казахстан вошел в тройку лидеров по реализации общенационального проекта «Марафон добрых дел». Волонтёрами области организовано почти три тысячи социальных и благотворительных акций. Помощь и поддержку получило более 24 тысяч человек.МИА «Казинформ».

В 2021 году было проведено 6195 знаковых мероприятий, в том числе международного и республиканского уровней.

Главным приоритетом в работе государственных органов остается реализация концепции «слышащего государства». Особое внимание уделяется поддержке и укреплению гражданского общества.

Реализуется комплекс мер по поддержке молодежи. Одним из главных направлений является обеспечение их занятости и трудоустройства.

«Благополучие, стабильность и единство – это наше главное достояние», – отмечают местные власти.

Все ресурсы государственных органов направлены на решение социальных задач и создание благоприятных условий для жизни в регионе с эффективной экономикой и современной инфраструктурой.



