Манипуляция: В США отключили пандемию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяется пост о том, что в США отменили пандемию. Такой вывод автор видео сделал из публикаций о том, что американское правительство прекратило сбор данных о смертях от COVID-19. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Федеральное правительство США действительно отказалось собирать ежедневные отчеты о смертельных случаях от COVID-19. 6 января 2022 года Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выпустило новые рекомендации , по которым больницы предоставляют отчетность Минздраву. По новому документу медицинские организации больше не должны в конце каждого дня подавать сведения об умерших от коронавирусной инфекции. Ежедневные отчеты о новых больных, поступивших с подтвержденной КВИ, остались обязательными.

Однако это не означает, что статистику смертей от коронавируса в США перестали вести. Больницы по-прежнему ежедневно подают данные о летальных случаях органам здравоохранения штата, а через штаты — Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Данные о смертности от COVID остаются общедоступными», — высказался помощник секретаря по связям с общественностью Министерства здравоохранения и социальных служб США со ссылкой на CDC.

«Больницы больше не сообщают ежедневно о смертях от COVID-19 Министерству здравоохранения. Однако это не означает, что обо всех таких случаях не нужно сообщать местным государственным органам здравоохранения, которые передают эти данные в CDC. Мы все еще считаем смерти», — добавила Эрин Киссане, журналист Atlantic и соучредитель проекта отслеживания COVID-19.

Таким образом, выводы о том, что в США отменили пандемию, а также о том, что смертельные случаи от COVID-19 больше не будут фиксировать, — необоснованны и манипулятивны.



