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    Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море

    3 Февраля 2022, 11:00

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «Во исполнение поручения Главы Государства по повышению боеспособности Вооруженных сил и воинских формирований Республики Казахстан, морскими подразделениями департамента пограничной службы по Мангистауской области проводятся мероприятия по проверке организации повседневной службы и подготовки кораблей и катеров к бою и походу», - говорится в сообщении.

    С целью решения боевых задач экипажами пограничных кораблей проведены учения по совместному плаванию, выполнен комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям в ночных и сложных гидрометеорологических условиях.

    Поставленные перед личным составом задачи выполнены успешно и в полном объеме, отметили в пресс-службе КНБ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Учения Пограничники Мангистауская область КНБ
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