Мангистауская область станет транспортно-транзитным узлом мирового значения – итоги поездки Президента в регион

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжил свои рабочие поездки по регионам. Сегодня он посетил Мангистаускую область, где встретился с общественностью. Глава государства поднял проблемные вопросы, обозначил перспективы и приоритеты развития региона, а также дал ряд конкретных поручений. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Простаивающие крупные производства будут восстановлены

На встрече с общественностью региона Глава государства остановился на проблемных вопросах. Он отметил, что развитие обрабатывающей промышленности и поддержка предпринимательства должны быть в приоритете.

«Мангистау внес большой вклад в укрепление нашей Независимости. Это регион, где добывается 25% всей нефти страны. Однако наряду с нефтегазовым сектором в области имеются большие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики. На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов», - сказал Президент.

В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств.

«Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств. При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланирована реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов», - дал поручение Глава государства.

Президент считает, что большой потенциал у региона имеется в сфере развития предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32%. В данной сфере занято почти 140 тысяч человек.

«Радует, что растет количество предпринимателей в обрабатывающем секторе, туризме, торговле, а также в образовании и медицине. Считаю это свидетельством того, что экономика региона встала на путь постепенной диверсификации. Дополнительный импульс развитию МСБ в области может придать более активное использование проекта «Мен – кәсіпкермін» («Я – предприниматель»)», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что системная поддержка малому и среднему бизнесу области должна быть оказана в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства».

«В целом, акимату при содействии Правительства необходимо разработать новый пакет стимулирующих ведение бизнеса мер», - поручил Президент.

Регион обладает транспортно-транзитным потенциалом

Перед государством стоит огромная задача сделать Мангистаускую область транспортно-транзитным узлом мирового значения.

«Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла. Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов», - заявил Президент.

С учетом нынешней ситуации на мировых рынках, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.

«По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Инвестиции в экономику

Широкие возможности для инвестиционной привлекательности региона открывает деятельность специальной экономической зоны «Морской порт Актау».

«На сегодняшний день по вложенным инвестициям, объему произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ входит в тройку лидирующих по республике. Ранее мною ставилась задача обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры, подвести к ним все необходимые коммуникации. Предстоит активизировать работу в этом направлении», - сказал Глава государства.

Он поручил Правительству продлить сроки функционирования специальных экономических зон.

На прошлой неделе, в ходе официального визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля, между Казахстаном и немецко-шведской компанией было подписано соответствующее соглашение об инвестициях. Инвестор планирует организовать в Мангистауской области производство «зеленого» водорода.

Предполагается также строительство опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии на 40 гигаватт. Реализация данного проекта позволит создать порядка 3500 рабочих мест на период строительства и 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода объекта. Будут подготовлены и обучены отечественные кадры, обеспечено строительство инфраструктуры, инвестор будет выполнять свои социальные обязательства.

«Таких проектов, оказывающих комплексный социально-экономический эффект на развитие региона, должно быть как можно больше. Сейчас в мире значительно усилилась конкуренция за инвестиции. Наша страна должна использовать все свои сильные стороны и системно работать над улучшением инвестиционного климата», - подчеркнул Глава государства.

Область будет обеспечена чистой питьевой водой к 2025 году

Одним из наиболее острых вопросов, волнующих жителей региона, остается дефицит питьевой воды. Известно, что из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам.

«Ожидается, что к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тысяч кубометров. Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. Акимат начал работу в этом направлении. По моему поручению до конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

До 2025 года в регионе планируется реализовать 9 проектов по опреснению воды и 4 проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов.

«Следует приступить к строительству опреснительного завода в селе Кендерли. Очень медленно идет реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Этот объект был введен в эксплуатацию 33 года назад, его сети нуждаются в срочной реконструкции. Правительству и фонду «Самрук-Казына» необходимо выполнить все работы в срок», - поручил Президент.

Спецпрограмма по модернизации жилья

Также Правительству поручено разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау.

«Отдельно хочу остановиться на вопросе застройки Актау. Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю Правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау», - сказал Глава государства.

Он добавил, что особого внимания требует комплексное развитие Жанаозена. На решение его проблем выделено свыше 580 миллиардов тенге. Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать.

«В целом, принимаемые акиматом области меры по развитию Жанаозена должны быть последовательны и доведены до конца, нельзя затягивать с реализацией социально значимых проектов», - резюмировал Президент.

Школы требуют активного развития

Глава государства не обошел вниманием и ситуацию со школами, отметив, что в области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы.

«В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе в ближайшие три года будет построена 21 школа. Однако этого недостаточно. Акимату области в течение трех лет следует полностью решить проблему трехсменного обучения. В этой работе нужно задействовать возможности бизнеса. Хороший опыт у вас имеется. Только за последние два года в области открыто 19 частных школ. В регионе наблюдается серьезный разрыв в качестве получаемых знаний между городом и селом, между школами Актау и Жанаозена. Это недопустимо», - сказал Президент.

Уровень образования, который получает ребенок, по мнению Касым-Жомарта Токаева, влияет на формирование его личности.

«Все учащиеся должны получать качественные знания. Это задача государства. Считаю ее приоритетной. Школы в регионах требуют активного развития. Поэтому поручаю министерству просвещения совместно с акиматом проанализировать деятельность школ области и подготовить методические рекомендации по разработке программы развития школ», - поручил он.

Низкие тарифы для поставок продовольствия в Мангистау

Глава государства поручил Правительству проработать введение особых низких тарифов для поставок социально значимых продовольственных товаров в Мангистау из других регионов страны.

«Агропромышленный сектор является одним из стратегических приоритетов экономического развития нашей страны. На международных форумах я постоянно говорю о наших возможностях выступать надежным поставщиком продовольствия на мировых рынках. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Однако в первую очередь мы должны обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области, в которую ежегодно завозится продовольствие на сумму в 100 миллионов долларов. Высокая зависимость от внешних поставок сказывается на ценах на продукты, рост которых с начала года уже превысил 20%. Во многом такая ситуация связана с географическими особенностями области и проблемами в логистике», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, при этом Мангистау играет важную роль в транспортно-транзитной стратегии Казахстана.

«Поэтому, расширяя транспортно-логистический потенциал региона, следует наращивать возможности по экспорту и импорту продовольственных товаров. Переориентировав часть транзитных потоков, мы сможем снизить стоимость продуктов питания. Учитывая глобальное санкционное противостояние, целесообразно рассмотреть вопрос создания здесь производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья с иностранными партнерами с последующим реэкспортом готовой продукции за рубеж. Следует также наладить транспортировку социально значимых продовольственных товаров в Мангистау из других регионов страны. Правительству необходимо проработать введение особых низких тарифов для поставок в область», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Перспектива международных туристических проектов

Касым-Жомарт Токаев заявил, что следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления как круизный туризм.

«Во всем мире туризм становится значимым фактором развития экономики. В нашей стране мы также уделяем приоритетное внимание индустрии туризма. Особое место в развитии данной сферы отводится Мангистау. Главным конкурентным преимуществом Мангистау является побережье Каспийского моря, которое позволяет продвигать пляжный туризм. Завершается реализация проекта по инфраструктурному развитию «теплого пляжа» в Актау. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма. Следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления как круизный туризм», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, невероятные ландшафты и уникальные пейзажи плато Устюрт и урочища Бозжыра стали настоящим магнитом для любителей экологического туризма.

«В целом, развитие туризма в регионе откроет возможности в кратчайшие сроки создать рабочие места, привлечь инвестиции и модернизировать инфраструктуру», - подчеркнул Глава государства.

Высадка саксаула поможет решить проблему с движущимися песками

На встрече с населением региона Президентом были подняты и экологические проблемы. Одна из них – это опустынивание.

«Одна из крайне актуальных проблем региона – опустынивание. Выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна. Здесь показывает хорошие результаты высадка саксаула. Следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода», - сказал Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб, по мнению Главы государства, нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия.

«Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море. Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме. Остро стоит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении. В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме Правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств», - считает Президент.

На встрече с общественностью также обсуждались вопросы здравоохранения, поддержки молодежи, улучшения качества дорог и многие другие. По всем важным направлениям Главой государства даны конкретные поручения.

Традиционно Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочих поездок по регионам посещает различные объекты - Мангистауская область не стала исключением. Глава государства ознакомился с работой опреснительного завода «Каспий», где ему рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия. В настоящее время ведутся работы по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.

Фото:t.me/bort_01