Мангистауская область планирует принять в этом году более 320 тысяч туристов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мангистауская область в 2023 году планирует принять более 320 тысяч туристов. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мангистаускую область в 2022 году посетили более 310 тысяч туристов из-за рубежа и регионов страны. Это на 6% больше, чем в предыдущем году. Объем оказанных услуг в сфере туризма в регионе составил 11,5 млрд тенге (рост - в 1,6 раза).

Значение развития туристической отрасли региона растет с каждым годом. Это также можно увидеть в положительной динамике в отрасли. Развитие туризма напрямую зависит от транспортной инфраструктуры. Создаются все условия для прибытия туристов воздушным транспортом. Сегодня при поддержке правительства самолеты совершают 110 авиарейсов в неделю в 24 направлениях по международным и внутренним маршрутам, в том числе 45 авиарейсов в 16 направлениях в страны дальнего и ближнего зарубежья.

С начала года количество перевезенных пассажиров Международным аэропортом Актау увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 407 490 пассажиров.

В рамках развития курортных зон в 2022 году местными инвесторами реализовано 4 проекта. В результате создано более 80 новых рабочих мест с привлечением более 1,1 млрд тенге инвестиций.

1. Строительство визитного центра «Сартас» КЗ «Нефтемаш»

2. База отдыха «Фламинго Резорт» (ТОО «Фламинго»)

3. Глэмпинг Teniz Village (ТОО «Techno west ltd»)

4. База отдыха «AURA» (ТОО «Алека»)

«В 2023 году планируется реализация 6 инвестиционных проектов с созданием 210 рабочих мест, общая стоимость – 100 млрд тенге. Все эти проекты окажут положительный мультипликативный эффект для развития экономики региона», - сказал аким области Нурлан Ногаев.