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    Малообеспеченным семьям в ЗКО оказали соцпомощь в рамках «Марафона добрых дел»

    23 Июля 2021, 17:05

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам войны и людям с ограниченными возможностями была оказана социальная помощь на сумму 1 млн 200 тысяч тенге. Об этом сообщила заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» при АНК ЗКО Жамал Ихсанова, передает МИА «Казинформ».

    В период пандемии в целях оказания социальной помощи, этнокультурные объединения и структурные подразделения АНК ЗКО не считаясь со временем и возрастом, активно занимались благотворительной деятельностью, причем за счет собственных средств.

    В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по общенациональному проекту «Марафон добрых дел» стартовал республиканский марафон «30 добрых дел».

    «В связи с этим, в «День благодарности» и «День Ассамблеи народа Казахстана» 1 марта текущего года, с участием этнокультурных объединений и структурных подразделений, молодежного движения «Жаңғыру жолы» и волонтеров Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области 150 семьям, в том числе многодетным семьям и малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам войны и людям с ограниченными возможностями была оказана социальная помощь на сумму 1 млн 200 тысяч тенге, состоящей из продуктов питания первой необходимости», - говорит Жамал Ихсанова.

    На сегодняшний день в рамках республиканского марафона «30 добрых дел» с участием этнокультурных объединений и структурных подразделений АНК ЗКО, молодежных движений и волонтеров «Жаңғыру жолы» проведено 48 благотворительных мероприятий и в итоге оказана помощь на сумму 18 млн 418 тысяч тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Благотворительность Социальная поддержка АНК Регионы Общество Волонтёрство Соцвыплаты Марафон добрых дел
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