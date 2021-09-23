Малообеспеченным семьям раздали продуктовые корзины в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к 30-летнему юбилею Независимости страны, воспитанники столичного филиала РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» при поддержке акимата Нур-Султана и МРЦ «Астана жастары» раздали продуктовые корзины малообеспеченным и многодетным семьям города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Мы всегда наблюдаем за оказанной акиматом помощью. Сегодня эта помощь коснулась и нас. Выражаю благодарность всем волонтерам, представителям акимата, спонсорам и ребятам детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз». Желаю успехов всем», - поблагодарил за помощь многодетный отец Мамыр Касымов.

Планируется, что акция по раздаче продкорзин будет продолжена, воспитанники движения «Жас Сарбаз» также примут активное участие и в других благотворительных мероприятиях.

«В ходе этой акции мы всегда оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также воинам-афганцам, военным врачам, которые неустанно трудились во время пандемии, домам престарелых и детским домам. На сегодняшний день растет количество воспитанников «Жас Сарбаз», и они проявляют большую заинтересованность в оказании благотворительной помощи», - отметил председатель столичного филиала РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

Стоит отметить, что 2021 год в столице проводится под лозунгом «Қайырымды істер». За это время нуждающимся в помощи горожанам развезли свыше 10 тысяч продовольственных корзин с продуктами первой необходимости. Поддержкой и адресной помощью охвачены десятки тысяч человек.