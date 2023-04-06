Малообеспеченные астанчане могут получить выплаты от государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители столицы, имеющие доход ниже 35 482 тенге, могут получить социальную помощь. Об этом сообщила заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны Айгуль Таласова на пресс-конференции в столичной Службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей Закона Республики Казахстан «О государственной социальной помощи» право на получение адресной социальной помощи имеют постоянно проживающие жители города Астаны, постоянно находящиеся на прописке в городе Астане. Для предоставления документов для назначения адресной социальной помощи, которая назначается на ежеквартальной основе и выплачивается ежемесячно, претенденты на получение адресной социальной помощи могут обратиться в Центр поддержки института семьи «Жануя», находящийся на улице Бейбитшилик, 14», – сказала А.Таласова.

По ее словам, для получения адресной социальной помощи, нужно предоставить сведения о доходах. Согласно законодательству о вычислении совокупного дохода семьи, в статью доходов включаются доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат. Из них некоторые социальные выплаты: специальные государственные пособия многодетным семьям, имеющие четверых и более детей; доходы в виде алиментов на детей, указанные в Кодексе о браке, супружестве и семье, от 26 декабря 2011 года; доходы от предпринимательской деятельности; доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимости, транспортных средств; доходы от ценных бумаг; доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества; доходы в виде безвозмездного получения средств; доходы в виде депозитов по денежным вкладам и иные доходы, подтвержденные письменным заявлением.

А.Таласова также сообщила, что для Астаны черта бедности составляет 35 482 тенге. Если среднедушевой доход в семье ниже этой черты, то назначается адресная социальная помощь. Размер помощи рассчитывается, исходя из разницы между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности, и начисляется на каждого члена семьи.



