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    Малик Отарбаев назначен советником Президента РК

    27 Апреля 2022, 16:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Отарбаев Малик Нуржанулы назначен советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Отарбаев Малик Нуржанулы, 02.02.1980 года рождения, родился в Жамбылской области.

    Трудовой стаж: стажер-исследователь на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби (2001-2003);

    Аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан», главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, представитель Министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры (2003-2016);

    Третий секретарь посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (04.2016-11.2018);

    Заместитель акима Туркестанской области (11.2018-2020);

    Руководитель Национального центра рукописей и редких книг (с 11.2020).


    Фото: adebiportal.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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