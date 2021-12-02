Малайзия частично открыла свои границы для вакцинированных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 15 ноября казахстанским туристам разрешается путешествовать по территории острова Лангкави. С января 2022 года туристам будет разрешено передвигаться по территории всего государства, сообщили в туристическом агентстве «GoTour», передает МИА «Казинформ».

Директор туристического агентства GoTour Яна Хайрутдинова отметила, что, на данный момент, формирование готовых турпакетов отложено на неопределенный срок до стабилизации эпидемиологической ситуации не только в Казахстане, но и во всем мире.

«Направление всегда пользовалось популярностью среди отечественных туристов. Как передавалось ранее, в Малайзии был определен пилотный проект Международного туристического пузыря, который был одобрен Специальным комитетом по управлению пандемией коронавируса. Нам уже поступали заявки по турам в Малайзию», — рассказала Хайрутдинова.

Согласно правилам, опубликованным малайзийскими властями, для въезда на территорию архипелага казахстанцам потребуется предоставить:

Сертификат о вакцинации двухкомпонентным препаратом, одобренным ВОЗ, а также российской вакциной «Sputnik V». Отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до установленного вылета. Страховой полис с минимальным покрытием в 80 тысяч долларов. Документ, подтверждающий бронирование всех необходимых услуг и проживания одной из лицензированных туристических компаний. Паспорт с действительной визой, если нет права получать визу по прибытию.

Лицам до 18 лет позволяется быть не вакцинированными, но при условии, что их будет сопровождать привитый родитель или опекун. Минимальная продолжительность пребывания должна быть не менее 3-х дней, а максимальная — в пределах действия визы.

Привитые путешественники освобождаются от карантина, также им разрешается свободно передвигаться по территории острова Лангкави. Иностранным гражданам рекомендуется установить мобильное приложение «MySejahtera» для отслеживания контактов.

По прибытию в международный аэропорт Куала-Лумпура казахстанцам будет необходимо сдать молекулярный тест, получить отрицательные результаты, пройти иммиграционный контроль, а также зарегистрироваться на внутренний рейс до Лангкави.

На 5-й день пребывания на малайзийском архипелаге туристам нужно сдать ПЦР-тест в пределах забронированного отеля, а за 72 часа до отъезда из острова нужно будет сдать последний тест на определение коронавирусной инфекции.

В турагентстве также отметили существующую вероятность, что стандартные процедуры будут изменяться со временем, а внедрение пилотного проекта по восстановлению малайзийского турсектора перенесется в связи с появлением нового штамма. В течение первых трех месяцев Министерство здравоохранения и Совет национальной безопасности будут оценивать эффективность программы.

Более 76% населения Малайзии уже полностью вакцинированы. С 1 декабря 2021 г. власти малайзийского штата Сабах сообщили о разрешении не сдавать ПЦР-тест вакцинированным казахстанцам за 72 часа до вылета на внутреннем рейсе из Куала-Лумпура, отметила Яна Хайрутдинова.