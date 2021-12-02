Малайзия частично открыла свои границы для вакцинированных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 15 ноября казахстанским туристам разрешается путешествовать по территории острова Лангкави. С января 2022 года туристам будет разрешено передвигаться по территории всего государства, сообщили в туристическом агентстве «GoTour», передает МИА «Казинформ».
Директор туристического агентства GoTour Яна Хайрутдинова отметила, что, на данный момент, формирование готовых турпакетов отложено на неопределенный срок до стабилизации эпидемиологической ситуации не только в Казахстане, но и во всем мире.
«Направление всегда пользовалось популярностью среди отечественных туристов. Как передавалось ранее, в Малайзии был определен пилотный проект Международного туристического пузыря, который был одобрен Специальным комитетом по управлению пандемией коронавируса. Нам уже поступали заявки по турам в Малайзию», — рассказала Хайрутдинова.
Согласно правилам, опубликованным малайзийскими властями, для въезда на территорию архипелага казахстанцам потребуется предоставить:
Лицам до 18 лет позволяется быть не вакцинированными, но при условии, что их будет сопровождать привитый родитель или опекун. Минимальная продолжительность пребывания должна быть не менее 3-х дней, а максимальная — в пределах действия визы.
Привитые путешественники освобождаются от карантина, также им разрешается свободно передвигаться по территории острова Лангкави. Иностранным гражданам рекомендуется установить мобильное приложение «MySejahtera» для отслеживания контактов.
По прибытию в международный аэропорт Куала-Лумпура казахстанцам будет необходимо сдать молекулярный тест, получить отрицательные результаты, пройти иммиграционный контроль, а также зарегистрироваться на внутренний рейс до Лангкави.
На 5-й день пребывания на малайзийском архипелаге туристам нужно сдать ПЦР-тест в пределах забронированного отеля, а за 72 часа до отъезда из острова нужно будет сдать последний тест на определение коронавирусной инфекции.
В турагентстве также отметили существующую вероятность, что стандартные процедуры будут изменяться со временем, а внедрение пилотного проекта по восстановлению малайзийского турсектора перенесется в связи с появлением нового штамма. В течение первых трех месяцев Министерство здравоохранения и Совет национальной безопасности будут оценивать эффективность программы.
Более 76% населения Малайзии уже полностью вакцинированы. С 1 декабря 2021 г. власти малайзийского штата Сабах сообщили о разрешении не сдавать ПЦР-тест вакцинированным казахстанцам за 72 часа до вылета на внутреннем рейсе из Куала-Лумпура, отметила Яна Хайрутдинова.