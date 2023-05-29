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    Мальчик получил ожоги при игре с канистрой бензина в Алматинской области

    29 Мая 2023, 14:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Мальчик получил ожоги во время игры со спичками и канистрой бензина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    27 мая в 18:40 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района получил ожоги мальчик 2020 года рождения.

    «Двое детей играли во дворе частного жилого дома, один из них зажег спичку у канистры с бензином и получил термические ожоги в области шеи, спины, ягодицы, правого плеча II-III степени (20-29%). Его госпитализировали в ЦРБ Енбекшиказахского района. Мальчик находится в отделении реанимации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Происшествия Регионы МЧС ДЧС Дети
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