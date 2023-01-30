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    Максут Кожанов возглавил Управление пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области

    30 Января 2023, 11:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Максут Кожанов стал руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя акима района имени Казыбек би, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Максут Жолдыбаевич Кожанов родился в 1984 году в Карагандинской области. На госслужбе с 2006 года. Начинал работать в ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» – прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя ведомства.

    С 2018 по 2020 год был заместителем акима города Сарани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. С 2021-го и до настоящего времени занимал должность заместителя акима района имени Казыбек би города Караганды по вопросам благоустройства.

    Имеет два высших образования. В 2006 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов», инженер; в 2009-м – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «юриспруденция», бакалавр юриспруденции.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Назначения Караганда
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