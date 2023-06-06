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    Макароны, молоко и лук подорожали в СКО

    6 Июня 2023, 08:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области замедлилась инфляция. По итогам мая она составила 17,3%, в марте ее уровень был 18,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, за год цены на продовольственные товары увеличились на 17%, непродовольственные товары – на 19%, платные услуги – на 15%.

    Заметнее всего подорожали булочные и мучные кондитерские изделия – на 36%, макароны – почти на 24%, молочные продукты – на 21%, безалкогольные напитки – на 20%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 19%, мясо – почти на 14%. Репчатый лук стал дороже на 26%. В целом овощи возросли в цене на 3%. Но при этом дешевле на 20% стал картофель, на 16% - свекла.

    В группе непродовольственных товаров более чем на 40% увеличилась стоимость моющих и чистящих средств. Цена на материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений возросла почти на 22%, одежду и обувь – на 18%, фармацевтическую продукцию – на 14%.

    Почти на треть подорожали услуги общественного питания и по обслуживанию и ремонту жилых помещений. На четверть больше придется заплатить за поход к стоматологу.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Статистика Инфляция
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