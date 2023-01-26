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    Махмуд Сабырхан завоевал третье «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

    26 Января 2023, 14:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Бангкоке (Таиланд) продолжаются финальные противостояния чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В бою за «золото» весовой категории до 57 килограммов встретились представитель Казахстана Махмуд Сабырхан и местный боксер Саравут Суктхет. Победителем поединка раздельным решением судей стал боец из Казахстана, а таиландцу пришлось довольствоваться серебряной медалью.

    Махмуд Сабырхан является серебряным призером чемпионата Азии-2022 по боксу среди взрослых. За технику и манеру ведения боя одно из российских СМИ назвало Сабырхана «Казахским Ломаченко», сравнивая его с известным украинским боксером Василием Ломаченко.

    Ранее сегодня «золото» для Казахстана выиграли Санжар Ташкенбай (48 кг) и Нурсултан Алтынбек (54 кг).


    Фото:prosports.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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