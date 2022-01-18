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    «Магазины у дома» больше всего завышают цены на товары - АЗРК РК

    18 Января 2022, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве случаев цены на товары завышаются субъектами розничной торговли, в частности «магазинами у дома». Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции, в целях оперативного выявления и пресечения фактов завышения цен на потребительские товары и услуги создана горячая линия для приема сообщений.

    «На сегодняшний день, на телефон доверия Агентства поступило свыше 2000 обращений, из них около 50% звонков поступает от жителей города Алматы, 30% города Нур-Султана, 20% - от остальных регионов. При этом, 70% - по фактам превышения цен на социально значимые продовольственные товары. В большинстве случаев цены на товары завышаются субъектами розничной торговли, в частности «магазинами у дома», которыми не соблюдается 15% торговая надбавка», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    «В результате, по поступающим жалобам антимонопольный орган принимает меры в рамках своей компетенции. Жалобы по повышению цен в розничных магазинах у дома передаются в местные исполнительные органы. Другие жалобы по компетенции в уполномоченные органы», - объяснил председатель Агентства.

    Серик Жумангарин при этом отметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» необходимо усилить контрольно-надзорные функции за торговлей со стороны местных исполнительных органов.

    Ранее председатель АЗРК заявил, что с 5 января в Казахстане проводится ежедневный мониторинг цен по всем позициям социально значимых продовольственных товаров в разрезе регионов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы
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