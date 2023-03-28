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    Мади Такиев освобожден от должности завотделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК

    28 Марта 2023, 18:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Такиев Мади Токешович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Такиев Мади Токешович родился 01.04.1978 в Алматинской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Казахская государственная академия управления (1998), специальность «Бухгалтерский учет и аудит»; Гуманитарный университет им Д. Кунаева (2005), специальность «Юриспруденция»; Международный университет бизнеса (2011), «Магистр делового администрирования».

    Трудовой стаж:

    Главный бухгалтер Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК (1998);

    Инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по г. Алматы (2000-2008);

    Начальник отдела, управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области (2008-2009);

    Заместитель начальника налогового департамента по г. Алматы (2009-2012);

    Начальник управления Налогового комитета МФ РК (2012-2013);

    Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики (2013-2014);

    Главный эксперт Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2014);

    Руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области (12.2014-2017);

    Директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2017-03.2019);

    Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (03.2019-09.2020);

    Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (с 09.2020 - 03.2023).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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