Мади Такиев освобожден от должности завотделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Такиев Мади Токешович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Такиев Мади Токешович родился 01.04.1978 в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахская государственная академия управления (1998), специальность «Бухгалтерский учет и аудит»; Гуманитарный университет им Д. Кунаева (2005), специальность «Юриспруденция»; Международный университет бизнеса (2011), «Магистр делового администрирования».

Трудовой стаж:

Главный бухгалтер Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК (1998);

Инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по г. Алматы (2000-2008);

Начальник отдела, управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области (2008-2009);

Заместитель начальника налогового департамента по г. Алматы (2009-2012);

Начальник управления Налогового комитета МФ РК (2012-2013);

Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики (2013-2014);

Главный эксперт Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2014);

Руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области (12.2014-2017);

Директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2017-03.2019);

Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (03.2019-09.2020);

Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (с 09.2020 - 03.2023).