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    Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия

    21 Мая 2022, 15:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По имеющимся данным, он мог совершать аналогичные преступления и ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.

    «19 мая Агентством по противодействию коррупции изобличен Нурбол Каримов 1997 года рождения, который представившись сотрудником Антикоррупционной службы требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов. Противоправные деяния Н. Каримова были пресечены», - сообщили в ведомстве.

    Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Актау.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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