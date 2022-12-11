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    Лжепродавцы айфонов активизировались в Петропавловске

    11 Декабря 2022, 13:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Петропавловска предупреждают горожан о том, что участились факты мошенничеств, связанных с продажей и покупкой сотовых телефонов фирмы Apple, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации полицейские ведомства, уже зарегистрировали шесть уголовных дел. Схема обмана во всех случаях одинакова. Покупатель в интернет-магазине находит телефон и по просьбе продавца совершает предоплату, после чего последний исчезает.

    Полицейские рекомендуют осуществлять оплату только после получения товара. Перед покупкой следует изучить интернет-магазин, обратить внимание на «возраст» сайта и наличие регистрационных документов.

    «Мошенники создают виртуальные магазины с несуществующим товаром. Положительные отзывы всегда фальшивые. Такие магазины «открывают» исключительно для получения прибыли путем обмана покупателей. Первое, что должно насторожить - слишком низкая цена и обязательная предоплата», - отметили в управлении полиции Петропавловска.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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