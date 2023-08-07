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    Лже-курьер обманывал пенсионеров в Астане

    7 Августа 2023, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оперативники Астаны в течение суток установили «курьера», работавшего по указанию интернет-мошенников. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дроппер в основном наведывался к пожилым жительницам столицы. Так, с заявлением в полицию обратилась 85-летняя женщина и сообщила, что отдала неизвестному парню 1 млн 600 тыс. тенге. По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. После чего сказал, что ее внучка совершила ДТП. Чтобы урегулировать ситуацию мошенник потребовал денежные средства. Деньги пенсионерка передала курьеру, который приехал к ней домой, а спустя некоторое время распознала обман», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    В другом случае мошенники обманули 65-летнюю пенсионерку. Женщина отдала дропперу 1,4 млн тенге.

    Аналогичным образом была обманута и другая 85-летняя жительница столицы. Она отдала 3,7 млн тенге.

    «В полиции рассказали, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 22-летний парень. По словам подозреваемого, при поиске работы он нашел объявление в приложении Telegram, куда и устроился работать «курьером». Выяснилось, что он, представляясь курьером, забирал денежные средства у пенсионеров, обманутых интернет-мошенниками. После получения денег, часть оставлял себе, а другую часть передавал через банковские реквизиты за границу», - отметила спикер.

    В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование по статье мошенничество.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Криминал Мошенничество полиция
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