Люди с инвалидностью производят наборы для обучения детей программированию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодые люди с особыми потребностями в Алматы теперь вовлечены в производство наборов для обучения школьников программированию в Казахстане и других странах мира. Соответствующее соглашение было подписано между образовательным стартапом «CodiPlay» и компанией «Global Kishkentai», передает МИА «Казинформ».

Работники инклюзивной мастерской будут производить деревянные макеты для наборов «CodiKit», которые содержат детали IoT-проектов. Это десятки различных вариантов – от светофора до системы умного дома. Пользователями продуктов станут ученики в возрасте от 8 до 17 лет в нашей стране и Южной Корее. В скором времени к ним присоединятся школьники из ОАЭ и Турции.

Геймифицированный процесс обучения програмированию проходит через мобильное приложение «CodiPlay». На сегодняшний день стартап оценивается в 10 миллионов долларов США.

«С момента основания EdTech-стартапа «CodiPlay» менее двух лет назад мы поставили цель, что это будет социально ответственный бизнес. Ранее наборы CodiKit производились в Южной Корее и доукомплектовывались в Китае, теперь к этому процессу присоединились также представители отечественной мастерской «Global Kishkentai». Уверен, наше уникальное сотрудничество является вдохновляющим примером того, что стартапы – это не только про технологичность и инновации, но и человечность и взаимоподдержку», – отмечает основатель и директор стартапа «CodiPlay» Жанадил Талдыбаев.

С 2019 года лица с инвалидностью 2 и 3 группы делают эко-игрушки для реабилитации детей с особенностями развития. Для создания макетов IoT проектов в наборе «CodiKit» также будут использоваться экологически чистые и сертифицированные материалы для максимально бережного производства. Предварительно компания «Global Kishkentai» в тестовом режиме проводила исследования, чтобы сделать процесс оптимальным по всем параметрам.

«За эти годы мы накопили большой опыт в инклюзивном производстве и имеем уже достаточный объем заказов. Но данное партнерство привлекло нашу команду своим мощным социальным посылом. Это очень интересный проект, к которому мы захотели быть причастными с самых ранних этапов. Ведь качественное образование детей – это основа будущего. Надеемся, что школьники по всему миру, ощутят то тепло, с которым в нашей мастерской будут изготавливать каждую деталь для них», – говорит основатель компании «Global Kishkentai» Гульмира Пармышева.

Планируется, что наборы, произведенные людьми с особыми трудовыми потребностями, будут использованы за рубежом и в более чем 120 школах в нашей стране. Казахстанские учебные заведения уже готовы внедрить разработку в свою внеклассную образовательную программу. Более того, с апреля этого года продукт используется в государственной школе начального образования Incheon Dohwa Elementary School в Южной Корее. В скором времени к ней присоединятся другие школы в этой стране. В тестовом режиме платформа будет применяться в школах Emirates International School в ОАЭ. Также идет подготовка к внедрению наборов в школах Анталии в Турции.







