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    Люди были мотивированы голосовать – наблюдатель из США о депутатских выборах

    20 Марта 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наблюдатель из США, старший директор Eurasian Security & Prosperity Portfolio института стратегии и политики New Line Камран Бохари поделился мнением о прошедших в Казахстане выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно работать над тем, чтобы повышать явку. Но тем не менее, в течение всего дня люди постоянно приходили голосовать, и мы увидели, чем они были мотивированы», - сказал Камран Бохари на брифинге в столице.

    Он перечислил, чем именно, по его мнению, были мотивированы казахстанцы, чтобы принять участие в голосовании.

    «Во-первых, тем, что была возможность участия для новых партий, которые впервые участвуют. У нас был хороший микс, если посмотреть на то, что продвигают партии. Особенно важно, что Казахстан делает это в сложные геополитические времена. У нас еще нет конечных результатов выборов, после получения их, мы сможем озвучить более конкретный анализ», - добавил наблюдатель.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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