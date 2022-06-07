Любые вопросы можно рассматривать через призму экологии – Мэлс Елеусизов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 июня отмечался День эколога – праздник всех защитников природы и специалистов по охране окружающей среды. Уже несколько лет председатель экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табигат» Мэлс Елеусизов выступает с инициативой о создании экологической партии. Общественный деятель в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» сообщил, что намерен возобновить данную работу.

Как говорит эколог, круг интересов при создании партии сконцентрирован вокруг главной ценности - человека, гражданина.

«Я продолжаю работу, которой занимаюсь уже 35 лет. Партии нужны, чтобы доносить проблемы в Парламент. Парламент работает по принципу большинства. Сейчас пришло время для создания партий. Мне нравится, что Президент говорит о многопартийности. Однако партии нужно создавать. В этом вопросе главное – заинтересованность людей. Сейчас все разговоры вокруг о политике. Я предлагал создать экологическую партию, но без людей партия не может существовать. Сейчас уже понимание есть. Экология затрагивает все сферы и всех. Казахстан – очень чувствительная страна в этом отношении. Экология – это основа жизни. Предлагаю возобновить работу по созданию экологической партии. Это не говорит о том, что партия будет заниматься только экологическими проблемами. Где жизнь человека, там и экологические и другие вопросы. Нам необходимо сохранить здоровье людей», - поделился известный эколог.

По мнению общественного деятеля, создание партии – серьезная работа, которая необходима государству.

«Если правильно выбрана политическая линия, то значит успех возможен. Призываю всех заниматься экологией на политическом уровне. Экологическое сознание всего народа должно быть повышенным. Нужно думать о будущем, потому что человек не вечен. Экологические вопросы – это вся наша жизнь. Хочется, чтобы поддержали деятельность партии, которую будем создавать», - обратился глава экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табигат».

В ходе беседы Мэлс Елеусизов прокомментировал самые громкие проблемы в сфере экологии.

«Наблюдается беспощадная вырубка деревьев. В Алматы просто так срубили столько деревьев. Даже сама жизнь в Алматы стала невозможной. Никто конкретно ничего не решает. Объем вопросов в экологии обширный. Через призму экологии можно рассматривать любые вопросы: экономические, социальные, культурные. Если принимать меры через призму экологии, тогда мы достигнем конкретных успехов. Сейчас идет потепление климата. Это страшная беда. Ресурсы тоже кончаются. Их осталось совсем немного. Неспроста же Министерство экологии начало заниматься геологоразведкой. Если сейчас не предпринимать меры, то останемся без ничего. Мы уже потеряли 4% территории. 44% ледников растаяло. Скоро мы без воды останемся. Нужно грамотно подходить к этому вопросу», - пояснил спикер.

Мэлс Елеусизов уже 35 лет занимается вопросами Сорбулака. По его словам, существует реальная угроза прорыва плотин, которые удерживают водную массу.

«Все, что я говорил, подтверждается полностью. Сейчас складывается опасная ситуация. В случае прорыва под угрозой будет Балхашский район, часть Илийского района. Все убегают от этой проблемы, а она здесь. Табигат – серьезная организация. Мы не просто говорим о проблеме, а рассказываем, как решить ее. Кроме нас по Сорбулаку никто предложений не давал», - добавил Мэлс Елеусизов.

Фото: qazaly.kz