Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Любовь по расчету: на 91 млн тенге обманул мошенник девушку

    3 Марта 2023, 16:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мошенник в столице обманным путем выманил у девушки более 91 млн тенге. Об этом сообщили в городском суде Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приговором районного суда № 2 Алматинского района города Астаны от 11 января 2023 года Т. осужден за совершение мошенничества к 5 годам лишения свободы (ст.190 ч.4 п.2 УК). С осужденного в пользу потерпевшей С. в счет возмещения материального ущерба взыскано более 91 млн тенге», - говорится в информации.

    Судом установлено, что Т. познакомился с потерпевшей в социальной сети и в ходе переписки убедил последнюю о якобы возникших у него романтических чувствах. Создавая образ директора завода, который находится в стадии банкротства, а также сообщая другие ложные сведения, в том числе о смерти своих близких родственников, вследствие чего он остро нуждается в денежных средствах, обманул потерпевшую, которая перечисляла на протяжении определенного периода времени через банковские онлайн-переводы Т. различные суммы.

    «В результате преступных действий Т. потерпевшей причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 91,6 млн тенге, который не возмещен. Действия Т. квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием информационных технологий, в особо крупном размере», - добавили в суде.

    В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить назначенное наказание, принять во внимание наличие на иждивении 5 несовершеннолетних детей, неработающей супруги, а также состояние здоровья.

    Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения, поскольку наказание Т. назначено в соответствии со ст.52 УК, справедливое и соразмерное.

    Приговор вступил в законную силу.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Общество Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенницу осудили на три года ограничения свободы в Кызылорде
    Красивые номера обещал аферист жителям Туркестанской области
    1,8 миллиона тенге отдал мошеннику житель Туркестанской области
    Престижное обучение за рубежом обещала алматинка жителям мегаполиса
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров