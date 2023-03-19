Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Любая предвыборная агитация в день выборов запрещена - Генпрокуратура

    19 Марта 2023, 10:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК напомнили гражданам о соблюдении выборного законодательства, отметив, что агитация запрещена сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в день выборов любая предвыборная агитация запрещена.

    «В день голосования также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами и голосованием в поддержку кандидатов. Нельзя проводить такие опросы в пунктах для голосования. Несоблюдение этих требований влечет ответственность по статьям 102 и 120 КоАП. На данный час сообщений о таких фактах не поступало», - сообщил представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин в эфире онлайн-телемарафона.

    По поводу обращений относительно вопросов проведения голосования спикер отметил, что суды и органы прокуратуры сегодня будут рассматривать их незамедлительно.

    По данным представителя ведомства, по проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса с начала текущей электоральной кампании поступило 113 обращений.

    «63 заявителям даны ответы разъяснительного характера, 36 обращений переданы в уполномоченные органы, по 14 - даны ответы отказного характера. По выборам депутатов маслихатов поступило 212 обращений, из которых 149 направлены в уполномоченные органы, по 51 даны разъяснения, по 12 обращений изложенные доводы не подтвердились», - заявил Азамат Саргазин.

    Ранее в Генпрокуратуре рассказали о нарушениях выборного законодательства в период до 17 марта и на 18 марта.

    В Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

    В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Выборы Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенка с инвалидностью избили в центре социального обслуживания в Актобе
    Мурат Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров