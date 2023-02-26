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    Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не сумел выйти в финал турнира в Марселе

    26 Февраля 2023, 03:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл матч полуфинала на турнире одиночного разряда в Марселе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с польским теннисистом Хубертом Гуркачом (11-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

    Во время игры Бублик исполнил 12 подач навылет и совершил три двойные ошибки. Кроме того, Александр выиграл шесть очков и один гейм подряд.

    После этого матча казахстанский спортсмен завершил выступления на хардовом турнире в Марселе. В прошлой игре Бублик обыграл 25-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Теннис
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