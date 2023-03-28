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    Лучший снайперский батальон определили в Вооруженных силах Казахстана

    28 Марта 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 учебный год среди подразделений Сухопутных и Десантно-штурмовых войск страны прошли соревнования «Снайперский батальон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана.

    На учебных полигонах и в учебных центрах Вооруженных сил личный состав подразделений, включая военнослужащих срочной службы, выполнил упражнения контрольных и учебных стрельб из штатного вооружения и стрелкового оружия, а также нормативы по огневой подготовке и военной топографии.

    Победители были определены по двум номинациям. Первая – среди мотострелковых, десантно-штурмовых и штурмовых батальонов – от механизированных, танковых, десантно-штурмовых, штурмовых бригад и бригады морской пехоты. Вторая – среди танковых батальонов – от механизированных, танковых, штурмовой бригады и бригады морской пехоты.


    По итогам соревнований среди мотострелковых (десантно-штурмовых) батальонов первое место занял второй мотострелковый батальон Усть-Каменогорского гарнизона, второе – 1 мотострелковый батальон Карагандинского гарнизона, третье – второй десантно-штурмовой батальон Конаевского гарнизона.

    Среди танковых батальонов места распределились следующим образом: на первом месте – танковый батальон бригады морской пехоты Актауского гарнизона, на втором – первый танковый батальон Аягозского гарнизона, на третьем – танковый батальон Шымкентского гарнизона.


    Уровень освоения навыков командиров подразделений по решению комплексных огневых задач и полевой выучки военнослужащих оценивала судейская коллегия, в составе которых были опытные офицеры органов военного управления, Сухопутных войск и военно-учебных заведений.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минобороны РК Вооруженные силы
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