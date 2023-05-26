Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Лучший снайпер сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею сделал заявление

    26 Мая 2023, 06:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хоккеист Максим Мухаметов поблагодарил болельщиков команды и пообещал скоро встретиться, передает МИА «Казинформ».

    Максим Мухаметов опубликовал соответствующий пост в Instagram.

    «Большой честью для меня было выступать за свою страну! Спасибо каждому кто внес вклад в наши победы. Спасибо большое болельщикам которые поддерживали нас регулярно! Бесценный опыт для нас, до скорых встреч», — написал Мухаметов.

    На ЧМ-2023сборная Казахстана заняла итоговое шестое место в группе B и 11-е в общекомандной турнирной таблице.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Хоккей Соцсети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы стали лучшими игроками КХЛ на групповой стадии ЧМ-2023
    Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
    Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Каково положение Казахстана после заключительного матча на ЧМ-2023 по хоккею
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз