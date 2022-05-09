Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Лучший из представителей Казахстана финишировал 53-м на этапе велогонки в Италии

    9 Мая 2022, 04:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия», протяженностью 201 километр. Лучшим из представителей «Астаны» стал Винченцо Нибали с 53-м результатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем этапа стал британец Марк Кэвендиш из команды «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым финишировал француз Арно Демар из «Groupama-FDJ». Третьим стал колумбиец Фернандо Гавирия из «UAE Team Emirates».

    У гонщиков «Астаны» лучшим стал итальянец Винченцо Нибали, завершивший этап 53-м.

    Другие представители казахстанской велокоманды показали следующие результаты: итальянец Фабио Феллине был на финише этапа 59-м, колумбиец Харольд Техада — 87-м, Мигель Анхель Лопес (Колумбия) — 104-м, Валерио Конти (Италия) — 119-м, испанец Давид Де ла Крус — 121-м, Вадим Пронский (Казахстан) — 122-м, Джо Домбровски (США) — 138-м.

    В общем зачете гонщики расположились следующим образом:

    1. Матье Ван дер Пул (Нидерланды, «Alpecin-Fenix») — 9:43:50;

    2. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange-Jayco») — +0:11;

    3. Том Дюмулен (Нидерланды, «Jumbo-Visma») — +0:16;

    12. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +0:30;

    18. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +0:41;

    29. Валерио Конти (Италия, «Астана») — +0:47;

    34. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:53;

    64. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:44;

    67. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +1:50;

    69. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:57;

    72. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:05.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Велоспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге