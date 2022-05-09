Лучший из представителей Казахстана финишировал 53-м на этапе велогонки в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия», протяженностью 201 километр. Лучшим из представителей «Астаны» стал Винченцо Нибали с 53-м результатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем этапа стал британец Марк Кэвендиш из команды «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым финишировал француз Арно Демар из «Groupama-FDJ». Третьим стал колумбиец Фернандо Гавирия из «UAE Team Emirates».

У гонщиков «Астаны» лучшим стал итальянец Винченцо Нибали, завершивший этап 53-м.

Другие представители казахстанской велокоманды показали следующие результаты: итальянец Фабио Феллине был на финише этапа 59-м, колумбиец Харольд Техада — 87-м, Мигель Анхель Лопес (Колумбия) — 104-м, Валерио Конти (Италия) — 119-м, испанец Давид Де ла Крус — 121-м, Вадим Пронский (Казахстан) — 122-м, Джо Домбровски (США) — 138-м.

В общем зачете гонщики расположились следующим образом:

1. Матье Ван дер Пул (Нидерланды, «Alpecin-Fenix») — 9:43:50;

2. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange-Jayco») — +0:11;

3. Том Дюмулен (Нидерланды, «Jumbo-Visma») — +0:16;

12. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +0:30;

18. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +0:41;

29. Валерио Конти (Италия, «Астана») — +0:47;

34. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:53;

64. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:44;

67. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +1:50;

69. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:57;

72. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:05.