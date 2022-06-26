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    Лучший айтыскер получит 5 млн тенге на международном айтысе в Катон-Карагае

    26 Июня 2022, 05:55

    КАТОН-КАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Общий призовой фонд международного айтыса, который впервые пройдет 1 июля у подножья Алтайских гор в живописном Катон-Карагае Восточно-Казахстанской области, составит более 13 млн тенге, лучший айтыскер получит пять млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов мероприятия.

    Участниками международного айтыса станут известные акыны Казахстана, а также мастера словесных состязаний из Узбекистана, Монголии и Кыргызстана. Всего 16 акынов, среди которых Ринат Заитов, Бекарыс Шойбеков, Рустем Кайыртайұлы, Мұхтар Ниязов, Еркебулан Кайназаров и другие. Судить столь серьезный состав участников будут не менее «звездные» члены жюри, среди которых Ұлықбек Есдәулетов, Серік Қалиев, Даулеткерей Кәпұлы, Алмас Ахметбек, Жүністегі Кәмел и Серік Құсанбаев. Ведущим мероприятия будет заслуженный деятель Республики Казахстан Жүрсін Ерман.

    Участникам предстоит состязание в два этапа – отборочный и финальный.

    «Еще с давних времен с помощью айтыса акыны могли поднять актуальные проблемы общества и донести их до властей от имени народа, проведение таких мероприятий сейчас как никогда актуально. Кроме того, такие импровизированные состязания акынов несут целью развитие и продвижение казахского народного творчества. Жанр айтыса - одно из богатых наследий казахского искусства. Мы решили провести его в одном из самых красивых и сакральных мест Казахстана – Катон-Карагае, у подножья Алтайских гор, ведь Алтай занимает особое место не только в истории Казахстана, но и в становлении всей тюркской цивилизации», - сказал Серик Жунусов, организатор и руководитель фонда устойчивого развития Катон-Карагайского района.

    Темой масштабного мероприятия выбрана «Алтайдай жер қайда?!». Регион уникален своей природой, своей исторической и культурной ценностью. Живописное место, сохранившееся в первозданной красоте, проникнуто сакральным духом древнего Алтая, который многие годы вдохновляет художников и поэтов. Регион был не просто провинцией сменяющих друг друга кочевых империй. Именно Алтай считался личными заповедными землями и священной прародиной тюркской правящей династии. По задумке организаторов, именно здесь через айтыс состоится единение природы и духовного, исторического наследия и взглядов на будущее.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Культура
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