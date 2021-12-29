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    Лучших спортсменов года выбрали в Туркестанской области

    29 Декабря 2021, 21:11

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской библиотеке «Farab» состоялась церемония награждения лучших спортсменов 2021 года. На торжественном собрании группе граждан, внесших вклад в развитие спорта, были вручены награды республиканского и регионального уровней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Награждал спортсменов руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев.

    Десятку лучших спортсменов года возглавил чемпион мира, призер Токийской Олимпиады по боксу Сакен Бибосынов. За ним следом идут В. Яковлев, Н. Раймова, Т. Айдарбек, Е. Нурмахан и другие.

    В составе 10 лучших тренеров – М. Айтжанов, М. Файзиев, Б. Аманов и другие известные тренеры.

    Кроме того, Денису Жарменову, который внёс большой вклад в развитие водных видов спорта, был вручен орден «Құрмет».

    В этом году на спартакиаде среди взрослых спортсмены города Туркестана стали чемпионами. Серебряную медаль завоевали спортсмены Жетысайского района, бронзовую – из Шардаринского района. Главам этих регионов были вручены кубки. Лучшим сельским тренером признан М. Серикбаев из Созака.

    На торжественном мероприятии были также оглашены лучшие спортивные школы года, лучшие журналисты, пропагандировавшие спорт, граждане, внёсшие вклад в проведение спортивных соревнований и развитие массового спорта. Семерым представителям спорта вручили благодарственные письма заместителя акима Туркестанской области Сакена Калкаманова. Также группа представителей спорта была награждена благодарственным письмом Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», руководителя Управления физической культуры и спорта Туркестанской области. С приветственным словом выступила заместитель председателя филиала партии К. Жантореева, которая высоко оценила труд спортсменов. Почетные грамоты областного маслихата нашли своих обладателей.

    В настоящее время в Туркестанской области в направлении развития физической культуры и спорта работают 1 520 коллективов. Процент занимающихся физической культурой и спортом в регионе составляет 34,7% от общего числа населения. Спортсмены области стали лучшими на Олимпийских играх в Токио, играх «Ак бидай» и других соревнованиях.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Спорт Итоги 2021 года
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