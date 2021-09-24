Лучших работников сферы туризма наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны и Всемирного Дня туризма в регионе прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию активных представителей туристской и гостиничной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В ходе мероприятия для участников и гостей была представлена выставка о достижениях Акмолинской области в сфере туризма и видеотрансляция имиджевых роликов о туристском потенциале региона.

Приветствуя собравшихся, заместитель акима области Канат Идрисов подчеркнул, что туристская отрасль является одной из важнейших отраслей экономики региона.

«Туристский кластер области насчитывает более 500 предприятий, работающих не только в Бурабае и Зеренде, но и в других районах. Хотелось бы выразить благодарность субъектам туризма, за то что, в период пандемии они одними из первых откликнулись на принимаемые карантинные меры. Активно участвовали в рамках проекта «Ashyq» для того, чтобы обеспечить безопасность не только сотрудников, но и гостей», – отметил заместитель руководителя региона.

Участников мероприятия поздравил с профессиональным праздником и заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tоurism» Кайрат Садвакасов.

«Я считаю, что люди, которые работают в туризме, счастливые. Мы дарим отдых, приятные незабываемые ощущения. Люди, которые отдают, впоследствии больше получают. Я желаю, чтобы наша отрасль развивалась, претворялись в жизнь большие амбициозные проекты», - сказал почетный гость.

Приятной миссией стала церемония награждения.

Благодарственными письмами акима Акмолинской области, Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, АО «НК «Kazakh Tоurism» награждены 20 представителей сферы туризма.

Среди них директор отеля «Байтас» в Щучинско-Боровской курортой зоне Дастан Керимбаев, директор центра семейного отдыха «Aurora Garden» в Зеренде Замира Шураева, генеральный секретарь ТОО «Скаут тур», основатель глэмпинга Scout Glamp Ильдар Катенов из Аккольского района, директор комплекса «Канагат» в Сандыктауском районе Елена Чечушкова, руководитель базы отдыха «Green Park» в Целиноградском районе Аскар Кожахметов.

В преддверии Дня туризма в области была объявлена общественная декада туризма, в рамках которой состоялись экологические акции, восхождение на скалу Окжетпес, запланирован день открытых дверей в музеях города Кокшетау и другие мероприятия.