Лучших педагогов спецорганизаций образования определят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальным научно-практическим центром развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения РК объявлен конкурс для педагогов специальных организаций образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Проверить свои силы участники смогут по пяти номинациям. По словам директора Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудериновой, традиционно конкурс проводится в два этапа – отборочный и финальный.

«Приглашаются педагоги специальных организаций образования. На первом этапе участники должны предоставить видеозапись урока с планом-конспектом. На втором – портфолио о профессиональной деятельности, презентацию о методических системах и положительном опыте работы. Отмечу, что конкурс повышает не только престиж педагогического труда, но и направлен на обмен опытом, развитие социально-профессиональных ресурсов личности и мастерство педагогов», - отметила Айгерим Кудеринова.

Напомним, конкурс проводится ежегодно. Прием документов продлится до 5 сентября текущего года. Подробную информацию можно получить здесь @specialedu.kz или special-edu.kz.



