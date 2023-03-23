Лучших кюйши наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 49 кюйши состязались в онлайн-конкурсе «Новые имена Сарыарки». Творческое соревнование было посвящено 205-летию народного композитора Курмангазы Сагырбайулы. Гран-при завоевал Аслан Жорахан из Шетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс проходил среди исполнителей-любителей. Обязательным требованием было сыграть кюй Курмангазы.

Жюри выбрало победителей в трех возрастных категориях: 7—17, 18—30 лет и от 31 года и старше.

По мнению члена жюри преподавателя колледжа искусств имени Таттимбета Мадияра Сулейменова, среди непрофессионалов оказалось много самобытных талантов.

«Я с семи лет занимаюсь игрой на домбре, хожу в кружок во Дворце культуры горняков. В моем репертуаре сейчас 10 кюев. К конкурсу готовился больше месяца. Сыграл кюй «Адай». Рад, что занял первое место в категории 7—17 лет», — сказал юный кюйши карагандинец Нурасыл Казтай.

Среди исполнителей 7—17 лет победителем также стал карагандинец Адильжан Сабырбек.

В категории 18—30 лет присудили только два третьих места — Муратхану Алтыбаю из Сарани и Зейтилде Бегимсалу из Шетского района. В возрастной категории 31 год и старше победа досталась Розе Тусипбековой из Караганды.

Победителей и призеров наградили денежными сертификатами. Всем участникам вручили благодарственные письма.