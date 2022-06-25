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    Лучших актюбинских судей наградили в честь профессионального праздника

    25 Июня 2022, 08:47

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Впервые в этом году постановлением Правительства учрежден профессиональный праздник «24 июня – День судьи и работника суда». В этом году судебной системе страны исполнилось 30 лет.

    В ходе торжества аким Актюбинской области Оңдасын Уразалин поздравил судей и работников судебной системы со знаменательным событием и вручил председателю областного суда Асламбеку Мергалиеву нагрудный знак «Алтын барыс» и благодарственное письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева за многолетнюю деятельность по отправлению правосудия и укреплению законности в судебной системе.

    «Судебная система - гарантия сохранения прав и свобод человека в стране, обеспечения стабильности и развития в обществе. Только при наличии такой гарантии и справедливости общество будет развиваться и процветать.

    Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «Новый Казахстан - это, по сути, справедливый Казахстан». В его построении деятельность судебной системы имеет особое значение», - сказал аким.

    Ветеранов судебной системы, судей в почетной отставке наградили юбилейными медалями «Сот жүйесіне – 30 жыл». Также действующие судьи и работники судебной системы были награждены почетными и нагрудными знаками союза судей, ведомственными наградами Верховного суда, благодарственными письмами и почетными грамотами за вклад в развитие судебной системы и безупречную многолетнюю работу.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Суды
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