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    Лучшие беркутчи Казахстана состязались на турнире в Таразе

    28 Октября 2019, 22:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Жамбылской области состоялся республиканский турнир среди кусбеги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как подчеркнули в управлении физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, выступившем организатором этих соревнований, мероприятие организовано в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи».

    С 24 по 27 октября на ипподроме села Бектобе Жамбылского района, близ Тараза, в республиканском турнире «пятиборье» приняли участие 25 спортсменов, объединенных в 7 команд.

    По итогам турнира определились победители и призеры пятиборья.

    В личном первенстве победителем по охоте с беркутом стал спортсмен из Жамбылской области Жалгасулы Серикболсын, по охоте с соколом-балобаном - Шалипов Медет из Алматинской области, по охоте с ястребом - Толемырза Пан и с собаками породы тазы - Багдат Кеуенов (оба из Туркестанской области). Победителем в состязаниях аударыспак стал жамбылский спортсмен Бабажан Бақдаулет.

    В числе призеров - спортсмены Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Атырауской областей.

    В общекомандном зачете по итогам состязаний первое место завоевали спортсмены Жамбылской области, на втором – туркестанцы и на третьем – алматинцы.

    По словам руководителя управления спорта акимата Жамбылской области Нурбола Жунисбекова, в регионе большую популярность набирает национальная охота с ловчими птицами.

    «Исторически беркутчи всегда пользовались большим уважением, - рассказал он. – А сегодня охота с беркутом носит уже не промысловый характер, а стала захватывающим спортивным зрелищем. В состязаниях беркутчи демонстрируют навыки обучения птицы, умение управлять своим питомцем, показывают слаженную работу во время охоты. Искусство охоты и воспитания ловчей птицы передается из поколения в поколение. Это необходимо пропагандировать как наше национальное наследие. Жамбылские охотники известны в стране благодаря стабильным успехам на республиканских состязаниях. В Жамбылской области имеется спортивная секция по обучению кусбеги в детско-юношеской спортивной школе села Аса Жамбылского района».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Культура Спорт Рухани жаңғыру Семь граней Великой степи
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