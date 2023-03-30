Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова

    30 Марта 2023, 04:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области состоялся ежегодный областной спортивный форум «Ақмола облысының спорт тарландары». За высокие достижения в 2022 году спортсмены и тренеры получили спортивную премию Кажымукана Мунайтпасова в 30 номинациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, в регионе ежегодно проходит чествование лучших представителей спортивного сообщества.

    «Акмолинская область по праву гордится своей спортивной историей и ее славными традициями. В регионе воспитана целая плеяда прославленных чемпионов и рекордсменов, добившихся серьезных результатов и весомых побед. Осознавая значимость вклада, который вносят акмолинские спортсмены, тренеры и работники спортивных учреждений в развитие массового спорта и физической культуры, управление ФКиС Акмолинской области утвердило спортивную премию Кажымукана Мунайтпасова для лучших представителей спортивной отрасли», - сказала пресс-секретарь ведомства Махаббат Большина.

    Спортивной премии имени Кажымукана Мунайтпасова удостоились выдающиеся акмолинские легенды спорта и их наставники в 30 номинациях.

    «Сегодня замечательная возможность выразить слова благодарности спортсменам и их тренерам. Спорт - это тяжелейшая работа, прежде всего, во славу Родины. Мне очень приятно от лица всех акмолинцев поздравить вас и поблагодарить. Мы гордимся вами, радуйте своих близких и нашу страну», – поздравил собравшихся аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.


    Лучшей спортсменкой области заслуженно признана серебряный призер чемпиона мира по боксу среди женщин Карина Ибрагимова. Лучшим наставником - заслуженный тренер РК по боксу Александр Высоцкий.

    Также были отмечены спортсмены, занимающиеся национальными видами спорта, спортсмены с ограниченными физическими возможностями, ветераны спорта, внесшие свой вклад в становление физической культуры и спорта региона.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Михаил Кукушкин  проиграл на старте турнира в Мадриде
    Обзор спортивных побед казахстанского спорта за неделю
    Матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем: первая партия завершилась вничью
    Елена Рыбакина уступила третьей ракетке мира
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Новости партнеров