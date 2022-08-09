Лучшего работника Центра оказания услуг выбрали в Казахстане

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудник Управления государственных доходов по Каракиянскому району признан лучшим работником Центра оказания услуг в Казахстане в июле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в рамках ежемесячного конкурса среди 223 управлений государственных доходов по стране на звание «Лучший работник Центра оказания услуг» проведен конкурс за июль месяц 2022 года.

Конкурс проводится путем тайного обзвона работников территориальных органов госдоходов и включает в себя несколько критериев: корпоративное приветствие налогоплательщика с предоставлением персональных данных; оказание полной и корректной консультации на заданный вопрос; умение адекватно реагировать на возражения, конфликтные вопросы от налогоплательщика.

Конкурс направлен на получение объективной оценки результата оказания услуги работниками Центров оказания услуг и оказывает прямое влияние на повышения качества оказанных услуг органов государственных доходов.

По итогам июля 2022 года «Лучшим работником Центра оказания услуг» признан главный специалист Управления государственных доходов по Каракиянскому району департамента государственных доходов по Мангистауской области Абай Нуржанов.

Абай Нуржанов работает в органах государственных доходов с 2020 года.



