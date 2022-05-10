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    Лучшая теннисистка Казахстана выиграла на старте турнира в Риме

    10 Мая 2022, 20:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала в одиночном разряде на турнире в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче 1/32 финала казахстанка одержала победу над российской теннисисткой Элиной Аванесян в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Встреча продлилась один час и 51 минуту.

    По ходу матча казахстанская спортсменка исполнила две подачи навылет и совершили три двойных ошибки. Кроме того, Рыбакина выиграла семь очков и три гейма подряд.

    Таким образом, казахстанская теннисистка вышла в 1/16 финала грунтового турнира в Риме. На данный момент Рыбакина занимает 17-е место в рейтинге WTA.

    Ранее сообщалось , что Анна Данилина, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина преодолели барьер первого круга турнира в Италии.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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