Лучшая теннисистка Казахстана в «парах» Анна Данилина выиграла турнир в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина провела финальный матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» в Париже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с российской теннисисткой Верой Звонаревой Данилина одержала победу в трех сетах над украинско-американским дуэтом Надежда Киченок — Алисия Паркс с общим счетом 5:7, 7:6, 14:12.

За время встречи Данилина и Звонарева исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также казахстанка и россиянка выиграли семь очков и два гейма подряд.

Отметим, что казахстанка на данный момент является 26-ракеткой мира.



