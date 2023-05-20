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    Лучшая теннисистка Казахстана в «парах» Анна Данилина выиграла турнир в Париже

    20 Мая 2023, 19:31

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина провела финальный матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» в Париже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с российской теннисисткой Верой Звонаревой Данилина одержала победу в трех сетах над украинско-американским дуэтом Надежда Киченок — Алисия Паркс с общим счетом 5:7, 7:6, 14:12.

    За время встречи Данилина и Звонарева исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также казахстанка и россиянка выиграли семь очков и два гейма подряд.

    Отметим, что казахстанка на данный момент является 26-ракеткой мира.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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