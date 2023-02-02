LRT достроят до конца 2024 года - Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ЛРТ достроят до конца следующего года. Об рассказал аким столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

По словам Жениса Касымбека, очередной этап строительства надземного метрополитена начали еще в прошлом году. Закончить работы акимат Астаны планирует в течение двух лет.

«Первые суммы в прошлом году были предоставлены Правительством. В этом году будет активное строительство этого объекта. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на ЛРТ. Планируется, что в течение 2023-2024 года проект будет реализован и до конца следующего года он должен быть запущен», - сообщил аким Астаны Женис Касымбек.



