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    LRT достроят до конца 2024 года - Женис Касымбек

    2 Февраля 2023, 14:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ЛРТ достроят до конца следующего года. Об рассказал аким столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    По словам Жениса Касымбека, очередной этап строительства надземного метрополитена начали еще в прошлом году. Закончить работы акимат Астаны планирует в течение двух лет.

    «Первые суммы в прошлом году были предоставлены Правительством. В этом году будет активное строительство этого объекта. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на ЛРТ. Планируется, что в течение 2023-2024 года проект будет реализован и до конца следующего года он должен быть запущен», - сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Строительство Транспорт
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