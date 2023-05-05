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    Локацию концерта Димаша Кудайбергена поменяли из-за шторма в Турции

    5 Мая 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген объявил о смене локации своего концерта в Анталье из-за шторма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее объявление опубликовано на официальной странице певца в Instagram.

    «Дорогие друзья! В связи со штормовым предупреждением, объявленным в Анталье на 6 мая, сообщаем, что концерт Димаша «Stranger» будет перенесен с открытого стадиона Акдениз на крытую площадку Antalya EXPO Kongre Merkezi на территории Antalya EXPO 2016», - говорится в объявлении.

    Также сообщается, что с 16:00 до 20:00 всех зрителей концерта будет ждать бесплатный комфортный трансфер со стадиона Акдениз на новую площадку и обратно. Ограничений по времени для возвращения нет.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Культура Турция Димаш Кудайберген
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