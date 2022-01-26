Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды

    26 Января 2022, 19:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды. На лодке было 39 человек, они пытались попасть на территорию США с Багамских островов. Пока найден один выживший, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Лодка затонула еще в субботу вечером, а во вторник утром в 72 километрах от города Форт-Пирс рыбаки заметили мужчину, который держался за ее корпус.

    Его спасли, и мужчина рассказал, что лодка вышла с острова Бимини в субботу и попала в шторм. По его словам, на лодке было 39 человек, все они были без спасательных жилетов. Бимини является самым западным районом Багамских островов и находится примерно в 130 км от Майами.

    Береговая охрана США считает, что владельцы лодки занимались контрабандой людей. Пассажиров контрабандистов ищут с помощью спасательных лодок и вертолетов, но к полудню вторника больше ни одного выжившего не обнаружили. Район поиска имеет ширину 217 км, от Бимини до Форт-Пирса.

    Это далеко не первый случай, когда в водах Флориды гибнут нелегальные мигранты, в основном с Кубы и Гаити, пытающиеся попасть в США. Некоторым удается доплыть до американского берега, где их задерживает Береговая охрана. Так, в прошлую пятницу сотрудники службы обнаружили 88 гаитян на лодке к западу от Багамских островов.

    «Переход через Флоридский пролив, Наветренный пролив и пролив Мона на перегруженных и не оборудованных для такого путешествия лодках чрезвычайно опасен и может привести к гибели людей. Береговая охрана будет продолжать перехватывать эти рейсы. Вас поймают и вернут в страну вашего происхождения», - предупреждают мигрантов сотрудники службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия США Мировые новости мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай