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      Северо-Казахстанская область

    Ливневки построят в Петропавловске

    30 Марта 2023, 14:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – После подтоплений в частном секторе в Петропавловске решили продолжить строительство системы ливневой канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Руслан Анбаев на встрече с населением сообщил, что на 2023-2024 годы запланировали строительство каналов протяженностью 2,5 км в микрорайоне «Солнечный-2». Коммунальное предприятие «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» разрабатывает проекты по пяти улицам протяженностью 13 км: улица Шухова - от улицы Назарбаева до проезда Гашека, улица Ломоносова - от переулка Матвеева до улицы Караванной, улица Калинина, Мусрепова и Гастелло - от Батыр Баяна до Громовой.

    «После прохождения экспертизы направят бюджетную заявку на выделение средств. Ситуация с талыми водами еще раз доказывает необходимость дополнительного строительства системы ливневой канализации при их соответствующем использовании. Кроме того, необходимо ремонтировать имеющиеся ливневки», - сказал Руслан Анбаев.

    В прошлом году в Петропавловске завершили строительство ливневки по улице Букетова. Работы продлились более года. Тогда в городском акимате заявляли, что строительство затянулось из-за неучтенных инженерных сетей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Акимат Строительство Петропавловск
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