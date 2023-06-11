Линогравюры казахстанского художника презентованы в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В столице Кыргызстана открылась персональная выставка одного из ярких художников-графиков Казахстана, члена Союза художников РК Батухана Баймена, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Экспозиция «NOMAD. BLACK & WHITE» представлена более чем 40 основными последними произведениями в стиле линогравюры. Сложные композиции создают невероятно уникальные художественные образы с множеством деталей и заложенным глубинным социальным замыслом. Работы художника выполнены на тканевых полотнах огромного формата размером от 2 до 5 метров в длину, которые по своему содержанию затягивают зрителя в круговорот событий персонажей произведений, заставляя искать ответы на возникающие вопросы.

По словам автора работ Батухана Баймена, техника линогравюры (способ гравирования на линолеуме) существовала давно, а в настоящее время почти забытая. В этой связи художник задался целью возродить интерес к такому стилю, поднять его на мировой уровень.

«Я ставлю своей целью поднять уровень линогравюры до мирового уровня, показать ее потенциал молодому поколению. Тематика моих работ отражает историю кочевого народа, быт и социальный образ. Через свои картины хотелось бы донести молодому поколению важный глубинный подтекст и смысл, напомнить о некоторых исторических аспектах прошлого кочевых тюркских народов, дать возможность зрителю увидеть в работах что-то новое, додумать замысел и сделать свой вывод», - поделился художник.

Директор кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Гапара Айтиева Айгуль Мамбетказиева отметила, что в творчестве Батухана Баймена видится история кочевников скифо-сакского периода с использованием знаменитого звериного стиля. Кроме того, искусство наскальных рисунков также дало большую основу для создания таких графических произведений.

«Батухан Баймен является новатором линогравюры, который серьезно интересуется не только проблемами наследия прошлого, но и современной тематикой. Графическое искусство в технике линогравюры подается автором очень серьезно, многогранно и масштабно. Работы автора наполнены переосмыслением содержания трудов великих писателей Абая Кунанбаева, Чингиза Айтматова, Алишера Навои и других, в которых отражена позиция по общечеловеческим ценностям как самого автора, так и всего мира.

По мнению члена Союза художников РК Ерлана Кожабаева, представленные на выставке работы плодотворно воплощают историю родной нации, глубинное понимание единства и взаимоотношение не только казахов и кыргызов, но и народов, имеющих много общего в прикладном искусстве, традициях и обрядах, культуре, символах и языке, объединяющих все евразийское пространство.

Выставка графических произведений в Бишкеке продлится до 28 июня.