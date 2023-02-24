Лимит в 100 млрд тенге для программы «7-20-25» объяснили в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Галымжан Пирматов объяснил установленный лимит для программы «7-20-25» в 100 млрд тенге. По его словам, это возможность казахстанцам пользоваться другими ипотечными продуктами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе «7-20-25» Нацбанк недавно заявил, что ежегодный лимит в 100 млрд тенге не будет исключен. Говорилось, что лимит необходим для ограничения роста инфляции, стоимости жилья. Какова дальнейшая судьба программы? Может ли быть следующей введение новых ограничений, устранение лимита в 2024 году?» - спросил на брифинге представитель СМИ.

«Программа «7-20-25» реализуется с июля 2018 года. Когда ее вводили, начинали реализовывать, базовая ставка была 9,25%. Тогда установили ставку 7%. Может, правильней было бы ее привязать к базовой ставке, учитывая, что ситуация не всегда постоянная в стране. Первоначальный объем был 1 трлн тенге. Он должен был завершиться, когда 1 трлн тенге освоится. По динамике освоения выдача составила 427 млрд тенге. Понятно, когда базовая ставка за 16% ушла, 7% фиксированная. Она достаточно привлекательная и у этой программы нет практически никаких ограничений – она для широкого круга казахстанцев», - прокомментировал глава Нацбанка.

«По нашим ожиданиям, программа должна была завершиться в 2023 году, потому что 1 трлн тенге мы бы освоили, и так и должно было завершиться. По поручению Главы государства мы продолжили программу. Установили лимит – 100 млрд тенге. Мы считаем, это оптимальным решением, потому что это дает возможность коммерческим банкам развивать свои рыночные продукты. Это дает возможность казахстанцам пользоваться и другими ипотечными продуктами, которые предлагает, например, «Отбасы банк». Есть некоторые льготные программы у местных исполнительных органов. Мы считаем неправильным проводить льготные программы, которые неадресные. Государство должно помогать в улучшении жилищных условий своим гражданам, используя адресные программы и через свои фискальные возможности», - ответил Галымжан Пирметов.

По его словам, чем раньше Нацбанк завершит такие программы, тем лучше будет для казахстанцев.

«Если вы помните, мы неоднократно говорили, что планируем выйти из этих программ. Пять программ уже завершены. В этом году завершим программу по «экономике простых вещей». Позиция Национального банка: чем раньше завершим такие программы, тем лучше, потому что они все- таки связаны с эмиссионным механизмом. Если мы не будем вести ответственную денежно-кредитную политику, фискальную политику, цены будут расти, инфляция будет съедать ежедневные доходы социально-уязвимых слоев населения, у среднего класса сбережения будут обесцениваться, стоимость тех же квартир будет расти. Чем больше дорожает квартира, тем дольше они отдаляются от возможности купить квартиру… Чем раньше мы выйдем их таких программ, тем лучше будет долгосрочно всем казахстанцам», - добавил Галымжан Пирматов.