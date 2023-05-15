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    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены

    15 Мая 2023, 17:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нужно не столько повышать тарифы, сколько навести порядок и прозрачность в многомиллиардных финансовых потоках в энергетике. Об этом заявил депутат Мажилиса Аскар Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельный вопрос представляет обоснованность тарифов. Так, СМИ сообщают о десятках фирм-посредников, в монопольном порядке скупающих у энергопроизводящих компаний электроэнергию по 7-8 тенге, и перепродающих её населению и предприятиям от 4 до 20 раз дороже. При этом, данные посредники не выполняют никакой технической роли, занимаются лишь бухгалтерским оформлением финансовых потоков и по сути являются паразитами, присосавшимися к энергосистеме страны», - сказал Аскар Садыков, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

    Депутат подчеркнул, что без ликвидации таких олигополий, любой рост тарифов - это просто повод для олигархов обложить страну новой данью.

    «Поэтому нужно не столько повышать тарифы, сколько навести порядок и прозрачность в многомиллиардных финансовых потоках в энергетике», - подчеркнул Аскар Садыков.

    На основании изложенного, депутатская фракция ДПК «Ак жол» требует:

    1) Ликвидировать всех посредников в энергетике. Перечень этих компаний указывается журналистами, а также приводился в предыдущих запросах.

    2) При установлении размера инвесттарифа учесть текущие переплаты населения и бизнеса, уходящие в карман фирм-прокладок, добиться перенаправления этих средств предприятиям отрасли и вычесть из планируемых сумм повышения тарифов.

    4) Обеспечить участие общества и полную прозрачность использования средств инвесттарифа в деятельности всех компаний отрасли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Мажилис
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