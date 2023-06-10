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    Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд

    10 Июня 2023, 04:42

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина заразился через укус комара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    В управлении здравоохранения рассказали, что 37-летний житель Павлодара обратился в областную больницу имени Султанова с жалобами на температуру до 38 градусов, высыпания, одышку, слабость, вялость, боли в икроножных мышцах, суставах.

    «Пациент болел в течение недели, лечение на амбулаторном этапе не помогло и он обратился в инфекционное отделение. При осмотре врачи-инфекционисты всегда спрашивают о выездах в другие страны. Пациент как раз приехал из Таиланда, где его укусило насекомое. Мужчину в экстренном порядке госпитализировали, взяли клинические анализы, провели инструментальные исследования. Выставлен диагноз – лихорадка денге. При поступлении состояние больного средней степени тяжести за счет интоксикации, синдрома экзантемы, суставного синдрома. На шестые сутки его выписали и перевели на амбулаторное наблюдение», – рассказали в УЗО региона.

    Денге («костоломная лихорадка») — вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. В Казахстане регистрируются только завозные случаи, для нас это заболевание не характерно. От человека к человеку данная лихорадка не передается, но лихорадка денге может также вызвать потенциально летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Здравоохранение Регионы Казахстана Общество Врачи Павлодар
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