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    Лидеры Турции и Армении в ходе личной встречи обсудили нормализацию двусторонних отношений

    7 Октября 2022, 22:50

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Праге впервые провели личную встречу. В последний раз подобная встреча на уровне президентов проводилась в 2009 году. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Праге на полях саммита Европейского политического сообщества состоялась первая личная встреча Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны подчеркнули важность прямых контактов и встреч на высоком уровне в контексте урегулирования отношений между Армений и Турцией.

    «Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений и возможные шаги в этом направлении. Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь идет об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией», - говорится в сообщении армянского кабмина.

    В ходе итоговой пресс-конференции саммита Европейского политического сообщества Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у Турции нет предусловий для нормализации отношений с Арменией.

    «Мы встретились с Премьер-министром Пашиняном. Наши спецпредставители работают над вопросами открытия границы. Наши министры иностранных дел также задействованы в этом процессе. Как только они закончат свою работу, будет подготовлен обобщенный доклад. И мы посмотрим, что можно будет сделать. У нас нет предусловий для нормализации отношений с Арменией. Мы ожидаем, что отношения между Арменией и Азербайджаном достигнут определенного уровня зрелости. Как только между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, с нашей стороны не будет никаких проблем. Как результат, мы откроем границы, начнем грузоперевозки и авиагрузоперевозки», - заключил Президент Турции.

    Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения. Граница между странами закрыта с 1993 года. В настоящий момент грузоперевозки между Арменией и Турцией осуществляются через территорию Грузии.

    В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений между странами. Армянскую сторону на переговорах представляет вице-спикер Парламента Рубен Рубенян, турецкую – экс-посол Турции в США Сердар Кылыч.

    В последний раз лидеры Армении и Турции – президенты Серж Саргсян и Абдулла Гюль - проводили встречу во время футбольного матча национальных команд в городе Бурсе в 2009 году.


    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Турция Мировые новости Политика
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