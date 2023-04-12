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    Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением

    12 Апреля 2023, 00:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «БерАли» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что почти всех собравшихся отправляют в Мангистау. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Лидеры нефтяников призвали поддержавших их жителей Жанаозена не совершать противоправных действий и спокойно разойтись по домам.

    Они заявили, что все нормально, никто не пострадал. Часть из них поедет на поезде, часть на самолете в Мангистау. Здесь остается инициативная группа из 5 человек, которая с представителями Минэнерго и КазМунайГаза будут решать проблему.


    Как сообщалось, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

    Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

    «Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

    Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

    В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена. Аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшися на площади жителям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Видео Мангистауская область Общество
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